РФ вночі атакувала Україну 155 ударними безпілотниками. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213590-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-155-udarnymy-bezpilotnykamy.html

Ракурс

Країна-агресор Росія в ніч на 4 травня атакувала 155-ма дронами.

Ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та дрони-імітатори «Пародія» з окупованих Криму та Донецька, а також російських Курська, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська й Міллерово. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисники неба знешкодили 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 14 ударних БпЛА влучили на 10 локаціях, а також уламки впали на чотирьох локацій.

У Сумській області внаслідок атаки російських БпЛА по місту Шостка пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі. На місцях влучань працювали співробітники ДСНС, які обстежували території та надавали першочергову допомогу мешканцям. В оселях маломобільних людей рятувальники відразу провели аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 4 травня російський безпілотник «Ланцет» вдарив поблизу хлібного фургона на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківщини. Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес.