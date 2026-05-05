Тимур Ткаченко, фото: Wikimedia Commons

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє видання «Новини.Live» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, Ткаченку наразі шукають кандидата на заміну.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела спростовує цю інформацію.

Уточнив у джерел, інформація не підтверджується, — зазначив Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Ткаченка призначили начальником КМВА 31 грудня 2024 року — на цій посаді він змінив Сергія Попка.

За його каденції відкрили Південний міст, дозволили роботу таксі під час комендантської години та запровадили щоденну хвилину мовчання на Хрещатику.

Джерело: «Новини.Live», Олексій Гончаренко