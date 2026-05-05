Підземелля часів Австро-Угорщини виявили на Львівщині

У Стрию на Львівщині під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода.

Про це повідомляє прес-служба Стрийської міської Ради та веб-сайт rdzs.org.

Як стверджують краєзнавці, тут понад сто років тому протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости, — вказано в повідомленні міськради.

Для вивчення знахідки до Стрия запросили дігерів Андрія Риштуна та Влада Vergaz, відомих ґрунтовними дослідженнями Львівських підземель. В ході першого дослідження вони пройшли цим тунелем близько 300 м.

Тунель був збудований в часи Австро-Угорщини з червоної цегли, його розмір — 2×1 м, а по дну тече джерельна вода. Глибина залягання тунелю — близько метра під дорогою.

Зазначається, що на карті 1920 року річка Млинівка вже була позначена як дощовий та каналізаційний колектор, сам тунель продовжили до краю тодішнього міста, де зараз розташований ТЦ «Сільпо», а згодом про нього забули й усі люки, які вели у річку Млинівка, опинилися під шаром асфальту.

Тунель інколи обвалювався, утворюючи ями на дорозі. Комунальники їх латали, доки у міськраді не виникла ідея дослідити, що там внизу.

