Зросла кількість поранених у Запоріжжі та в Дніпрі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213643-zrosla-kilkist-poranenyh-u-zaporijji-ta-v-dnipri.html

Ракурс

Значно зросла кількість постраждали внаслідок вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя.

Станом на сьогоднішній ранок відомо про 43 постраждалих віком від 20 до 66 років та 12 загиблих. У лікарнях перебувають 18 поранених, з них четверо у важкому стані. Ще 14 осіб у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 6 травня повідомив у Telegram.

Також вчора ввечері російські загарбники атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені підприємства. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа поінформував у Telegramпро загибель чотирьох осіб.

Ще 19 людей зазнали поранень. Четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років перебувають у лікарні у важкому стані. У стані середньої тяжкості були госпіталізовані 13 людей. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 5 травня близько 17.00 російські окупанти скинули три фугасні авіаційні бомби по центру Краматорська. Влучання зафіксовано в районі щільної житлової забудови. П’ятеро осіб загинули, а ще дев’ять зазнали поранень. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійні рани.