Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських засобів зв’язку, скріншот відео
На Південно-Слобожанському напрямку дрони знищили ретранслятори інтернету рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213732-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-drony-znyschyly-retranslyatory-internetu-rashystiv-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку екіпажі РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону знищили техніку, якою рашисти роздавали інтернет та здійснювали керування своїми силами.
Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Під час виконання завдань наша розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів, — вказано в описі відео.
Зазначається, що в результаті успішного відпрацювання знищено:
- шість антен-ретрансляторів інтернет-звʼязку;
- чотири комплекси РЕБ — станції «чорне око» та «штора», а також дві системи «волна».
У ДПСУ наголошують, що такі втрати для ворога — це набагато більше, ніж просто спалене залізо:
Ліквідація цілої мережі ретрансляторів несе за собою колапс у їхній комунікації. Для окупантів це означає порушення координації між підрозділами, неможливість оперативно передавати розвіддані та повне «осліплення» їх ударних і розвідувальних БпЛА. Залишившись без інтернету та прикриття РЕБ, ворожа піхота стає глухою, сліпою та ізольованою.