Знищення російських засобів зв’язку, скріншот відео

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку екіпажі РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону знищили техніку, якою рашисти роздавали інтернет та здійснювали керування своїми силами.

Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час виконання завдань наша розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті успішного відпрацювання знищено:

шість антен-ретрансляторів інтернет-звʼязку;

чотири комплекси РЕБ — станції «чорне око» та «штора», а також дві системи «волна».

У ДПСУ наголошують, що такі втрати для ворога — це набагато більше, ніж просто спалене залізо: