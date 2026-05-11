Знищення російських засобів зв’язку, скріншот відео

На Південно-Слобожанському напрямку дрони знищили ретранслятори інтернету рашистів (ВІДЕО)

11 тра 2026, 13:25
На Південно-Слобожанському напрямку екіпажі РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону знищили техніку, якою рашисти роздавали інтернет та здійснювали керування своїми силами.

Відповідне відео сьогодні, 11 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час виконання завдань наша розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті успішного відпрацювання знищено:

  • шість антен-ретрансляторів інтернет-звʼязку;
  • чотири комплекси РЕБ — станції «чорне око» та «штора», а також дві системи «волна».

У ДПСУ наголошують, що такі втрати для ворога — це набагато більше, ніж просто спалене залізо:

Ліквідація цілої мережі ретрансляторів несе за собою колапс у їхній комунікації. Для окупантів це означає порушення координації між підрозділами, неможливість оперативно передавати розвіддані та повне «осліплення» їх ударних і розвідувальних БпЛА. Залишившись без інтернету та прикриття РЕБ, ворожа піхота стає глухою, сліпою та ізольованою.

Джерело: Ракурс


