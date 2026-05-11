Генсек ООН прокоментував спалах хантавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував спалах хантавірусу, який стався на круїзному лайнері MV Hondius і вже призвів до загибелі кількох людей.

Я хочу висловити свою підтримку уряду Іспанії та іншим сторонам, які борються з #хантавірусом у тісній співпраці з нашими колегами з ВООЗ, — зазначив він.

Гутерреш додав, що наразі ризик для здоров’я населення, пов’язаний з хантавірусом, залишається низьким.

Хоча на даний момент ризик для здоров’я населення, пов’язаний із цим вірусом, залишається низьким, важливо, щоб міжнародні заходи у сфері охорони здоров’я забезпечували безпеку всіх, зокрема пасажирів та екіпажу судна Hondius, — наголосив він.

Спалах хантавірусу — рідкісної надзвичайно небезпечної інфекції, яку зазвичай переносять гризуни, стався на круїзному лайнері MV Hondius, котрий прямував з Аргентини до Тенерифе на Канарських островах. Троє пасажирів загинули, ще кілька випадків зараження було офіційно підтверджено. Низка людей перебувають під медичним наглядом.

10 травня MV Hondius прибув до Тенеріфе, після чого розпочалася евакуація пасажирів з лайнера. Відомо, що на бурту корабля перебували п’ятеро громадян України.

Агентство УНІАН з посиланням на прес-службу МЗС повідомляє, що в громадян України ознак хвороби не виявлено. Однак, їх згодом направлять до медичного закладу для проходження карантину.

За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину, — зазначили у МЗС.

Нині консульські посадові особи України також перебувають на контакті з іншим українцем який має залишити судно в ході часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано, — зазначили у МЗС.

Джерело: Антоніу Гутерреш, УНІАН