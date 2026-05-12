Російська армія вночі атакувала Київ та Дніпро дронами. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213753-peremyr-ya-zavershylosya-rosiya-atakuvala-kyyiv-ta-dnipro-dronamy.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація почала знову атакувати Україну безпілотниками після перемир’я.

На Оболоні в Києві внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Її вже ліквідували. В будинку пошкоджений дах технічного поверху. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Київській області під ударами дронів були житлові будинки та заклади освіти. Як поінформували в ДСНС, у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА загорілася покрівля дитячого садка.

У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Також були пошкоджені й два приватні будинки. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

У Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджена транспортна інфраструктура і спалахнула пожежа. Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, наразі відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, російські загарбники 11 квітня кілька разів атакували Корабельний район Херсона з безпілотників. Внаслідок обстрілу шестеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих — 14-річний хлопець.