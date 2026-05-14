Понад 10 осіб у Києві вважаються зниклими безвісти після атаки РФ. Фото: МВС

Понад 10 осіб у Києві вважаються зниклими безвісти після ворожого удару по багатоповерхівці.

У ліквідації наслідків російського масованого обстрілу по всій Україні задіяні понад 1 тис. 500 рятувальників та поліцейських. З них майже 600 залучені до робіт у столиці. Пошуково-рятувальна операція триває у Дарницькому районі. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох загиблих, тіла яких рятувальники дістали з-під завалів. Також є інформація про більш як 10 зниклих безвісти.

У ДСНС поінформували, що на місці влучання у багатоповерхівку безперервно працюють рятувальники та кінологи ДСНС. Кінологічні розрахунки вже обстежили понад 500 кв. м території. Чотирилапі помічники допомагають перевірити кожну ділянку, де техніка чи людина не завжди можуть впоратися.

Нагадаємо, 14 травня в Дарницькому районі внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок зруйновано один під’їзд. Також наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах міста. Наразі відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.

Наразі в столиці відомо про трьох загиблих та 40 постраждалих. Серед поранених — двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого.