Наслідки російської атаки по Києву 14 травня, фото: ДСНС
У Києві до семи осіб зросла кількість загиблих через російську атаку, серед них — дитина 2013 року народження.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла", — розповіли у відомстві. — Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли про п’ятьох загиблих внаслідок удару по будинку у Дарницькому районі та щонайменше 20 зниклих безвісти.
Також відомо про близько 40 постраждалих, серед них дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати. Загалом у Києві 144 людини отримали допомогу від психологів ДСНС