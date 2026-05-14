Наслідки російської атаки по Києву 14 травня, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість жертв російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

14 тра 2026, 15:58
У Києві до семи осіб зросла кількість загиблих через російську атаку, серед них — дитина 2013 року народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі ще два тіла", — розповіли у відомстві. — Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли про п’ятьох загиблих внаслідок удару по будинку у Дарницькому районі та щонайменше 20 зниклих безвісти.

Також відомо про близько 40 постраждалих, серед них дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати. Загалом у Києві 144 людини отримали допомогу від психологів ДСНС

Джерело: Ракурс


