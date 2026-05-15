Рашисти за добу втратили 1 тис. 150 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 346 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 150 осіб. Про це сьогодні, 15 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 935 танків;

24 тис. 569 бойових броньованих машин;

42 тис. 85 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 788 одиниць РСЗВ;

1 тис. 379 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

352 гелікоптери;

1 тис. 388 наземних робототехнічних комплексів;

291 тис. 458 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 626 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

96 тис. 540 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 184 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень.

Ворон вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаударів, скинувши 323 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 517 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 884 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 82 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Фотовиж, Пустогород, Будки та Ворожба у Сумській області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об'єкт російських загарбників.