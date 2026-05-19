Головком Олександр Сирський.

Нові контракти в Збройних силах України незабаром планують запровадити.

В армії планують запровадити контракти терміном на 6−9 місяців для військовослужбовців, звільнених після поранень. Для військових розглядають контракти приблизно на 10 місяців. Окремо залишаються стандартні контракти для новобранців на трок 2−3 роки та більше. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю Militarnyi.

Головком наголосив, що у командування є всі можливості для того, щоб створити умови для ротації та якісної підготовки особового складу.

Також Сирський розповів, що мінімальне грошове забезпечення військових становитиме 30 тис. грн. Крім того, будуть передбачені доплати для деяких категорій військовослужбовців, а саме для бойових підрозділів — механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад і морської піхоти.

Сирський наголосив, що рівень зарплати та доплати військовим визначатиме Генеральний штаб ЗСУ. Реформу у війську мають узгодити до кінця травня.

Нагадаємо, у лютому президенте Володимир Зеленський заявляв, що чисельність ЗСУ після завершення війни повинна буде складати 800 тис. осіб. Після завершення бойових дій держава буде заохочувати високими зарплатами навіть тих бійців, які будуть служити на першій лінії.

Також глава держави заявляв, що в рамках майбутньої реформи армії має бути забезпечено впровадження спеціальних контрактів для українських піхотинців з виплатами в розмірі 250−400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

Джерело: Militarnyi