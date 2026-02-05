Володимир Зеленський заявив, що держава буде заохочувати 800-тисячну армію високою зарплатнею. Фото:

Чисельність ЗСУ після завершення війни повинна буде складати 800 тис. осіб.

Україна планує зберегти таку чисельність військовослужбовців після війни чи припинення вогню. Потрібно також буде зробити так, щоб армія складалася з контрактників, а не мобілізованих. Про це у Києві 5 лютого заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Будемо берегти нашу армію — 800 тис. — про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії… Ті, хто захоче, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що держава буде заохочувати високими зарплатами навіть тих бійців, які будуть служити на першій лінії під час припинення вогню. Відповідна задача вже поставлена міністру оборони Михайлу Федорову.

Нагадаємо, у грудні минулого року Володимир Зеленський заявляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості ЗСУ. Документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії — близько 800 тис. військових.