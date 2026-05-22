Наслідки атаки російського дрона у Марганці, фото: Олександр Ганжа
13 людей поранено через удар дрона по службовому транспорту у Марганці (ФОТО)
У Марганці на Дніпропетровщині 13 людей постраждали через удар російського дрона.
Про це сьогодні, 22 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна, — розповів Ганжа. — Поранені 13 людей, з них четверо — у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості.