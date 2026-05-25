Російські обстріли спричинили низку лісових пожеж, фото: ДП «Ліси України»

25 тра 2026, 14:42
В Україні більшість лісових пожеж останнього тижня виникли внаслідок ворожих прильотів.

Про це сьогодні, у понеділок 25 травня, повідомила прес-служба ДП «Ліси України».

Зазначається, що за тиждень лісівники ДП «Ліси України» ліквідували 22 лісових пожежі загальною площею 28,6 га.

14 з них виникло через ворожі обстріли:

  • найбільше таких займань на Харківщині — лісівники спільно з ДСНС ліквідували дві великих пожежі (понад 22 га) в прифронтовому Ізюмському надлісництві. Гасіння ускладнювала наявність вибухонебезпечних предметів;
  • також ліквідовано сім невеликих пожеж на Чернігівщині, спричинені ворожими БПЛА.

Решта невеликих пожеж виникли через необережне поводження з вогнем місцевими жителями на Рівненщині, Волині, Харківщині і Сумщині. Такі пожежі оперативно ліквідували, середня площа однієї пожежі не перевищила 1,3 га.

Крім того, на території НПП «Бойківщина», котра не належить до лісового фонду «Лісів України», на схилах гори Пікуй у Карпатах виникла пожежа, яку ліквідували на площі 4 га. Нині правоохоронці розслідують причини її виникнення.

Джерело: Ракурс


