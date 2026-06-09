Росіяни почали на цивільних авто возити паливо на фронт. Фото:

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Ракурс

Цивільний транспорт для прихованого постачання пального підрозділам армії РФ почав використовувати ворог.

Конвой легкових автомобілів для перевезення тонни бензину зібрали та відправили з міста Кизилюрт, що у Дагестані. Пальне у каністрах завантажили у багажники, а доставку організували за дорученням голови міста. Про це заявляють самі росіяни, а запис громадян країни-агресора оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

Автор відео зізнався, що бензин призначений для загарбників, що дислокуються у Токмаку Запорізької області.

Крім того, ворог почав маскувати армійські вантажівки під цивільний транспорт через регулярні атаки українських БпЛА у глибокому тилу. Так, як пишуть моніторингові Telegram-канали, на півночі окупованого Криму помітили незвичайну свіжопофарбовану в блакитний колір вантажівку «Урал». За кермом перебував чоловік у цивільному одязі з короткою стрижкою, однак номерні знаки на машині залишилися військовими.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило окрему програму «Логістичний локдаун», яка мала на меті масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

А в травні підрозділи Сил оборони України уразили 8 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Це найбільша кількість за час широкомасштабного вторгнення.