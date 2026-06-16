Наслідки удару по Московському НПЗ, джерело: Exilenova+

https://racurs.ua/ua/n214443-ekonomika-vidplaty-komanduvach-sbs-povidomyv-pro-vrajennya-moskovskogo-npz-foto-video.html

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Сили безпілотних систем сумісно з СБУ, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони України здійснили результативне вогневе ураження по Московському НПЗ.

Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він опублікував фото безпілотниками, на корпусі якого нанесено напис «Лавра стоятиме віки! Москва ляже!».

Економіка відплати ЗА АБСОЛЮТНОЇ МОРАЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ України над варварами, — наголосив він. — Спалахи горючки замість спалахів гніву — прагматична кара, без емоцій та зайвих слів.

Конвеєр відплати працює, — додав командувач СБС.

Сили спецоперацій ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомив, що на Московському НПЗ внаслідок успішного ураження підрозділами Deep Strike зафіксовано масштабну пожежу.

Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Проектна потужність підприємства — до 12 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки — до 85 %. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% - у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла, — наголошують у ССО.

Відео з наслідками цього влучання вже з’явилися у соцмережах.