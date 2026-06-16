В Україні створили дрон, який може стріляти з автомата та скидати мінометні міни. Фото:

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Унікальний безпілотник створили українські інженери.

В Україні розробили дрон, який здатний вести вогонь по противнику з автомата та скидати мінометні міни. На цю платформу можна встановити підвіс із автоматом або мінометні боєприпаси масою до 15 кг. Про це повідомило видання «Мілітарний» із посиланням на представника компанії OM Defense Systems на виставці Eurosatory.

Зазначається, що цей БпЛА можна оснастити терміналом Starlink, або аналоговими чи цифровими радіосистемами.

У компанії розповіли, що дрон з автоматом був створений на замовлення українських спецслужб.

Ми зробили, передали їм, вони випробували, але потім усе ж перейшли до класичного скидання боєприпасів. Тут ми більше хотіли показати, що можемо реалізувати на цьому дроні практично будь-яке рішення, — розповіли в Defense Systems.

Нагадаємо, українська «оборонка» створила свою першу керовану авіабомбу. Цей вітчизняний КАБ призначений для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина авіабомби становить 250 кг.

Джерело: «Мілітарний»