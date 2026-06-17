Армія РФ знищила всі АЗС у Тростянці Сумської області. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала уларів по Тростянцю на Сумщині.

Окупанти вночі 17 червня завдали масованого удару по місту. Внаслідок цього були знищені автозаправні станції. Також пошкоджено багато приватних будинків. На щастя, обійшлося без загиблих. Про це міський голова Юрій Бова повідомив у Facebook.

Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних, — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання «Кордон. Медіа» поінформувало, що внаслідок ударів по Тростянцю загинули троє осіб.

Нагадаємо, 17 червня російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи в Сумській області. Ворожі «Шахеди» завдали ударів по відділенню доставки та стайні. Попередньо відомо, що працівники закладу не постраждали. Внаслідок цього загинули троє коней.

Джерело: «Кордон. Медіа»