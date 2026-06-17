Уражено танкер тіньового флоту та міст на ТОТ Херсонщини — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n214479-urajeno-tanker-tinovogo-flotu-ta-mist-na-tot-hersonschyny-genshtab-zsu.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 16 червня, та в ніч на сьогодні, 17 червня, завдали уражень низці військових і логістичних об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, в акваторії Чорного моря уражено танкер так званого «тіньового флоту» FINA A (IMO 9283306). Це судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Підтверджено ураження цілі, ступінь пошкоджень уточнюється.
Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж — 62 002 одиниці, — розповіли у Генштабі.
Крім того, українські військові завдали ударів по об'єктах, які ворог використовував для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки Херсонської області та автомобільний міст у районі Воїнки.
Також уражено:
- командно-спостережний пункт та пункт управління противника у районі Великої Новосілки Донецької області;
- пункти управління БпЛА окупантів в районах Коров’яковки та Кучерова Курської області РФ, а також Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині.
Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення бойових дій проти України, — наголошують у Генштабі.