Сили оборони вразили танкер російського тіньового флоту FINA A, фото: VesselFinder

https://racurs.ua/ua/n214479-urajeno-tanker-tinovogo-flotu-ta-mist-na-tot-hersonschyny-genshtab-zsu.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 16 червня, та в ніч на сьогодні, 17 червня, завдали уражень низці військових і логістичних об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, в акваторії Чорного моря уражено танкер так званого «тіньового флоту» FINA A (IMO 9283306). Це судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Підтверджено ураження цілі, ступінь пошкоджень уточнюється.

Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж — 62 002 одиниці, — розповіли у Генштабі.

Крім того, українські військові завдали ударів по об'єктах, які ворог використовував для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки Херсонської області та автомобільний міст у районі Воїнки.

Також уражено:

командно-спостережний пункт та пункт управління противника у районі Великої Новосілки Донецької області;

пункти управління БпЛА окупантів в районах Коров’яковки та Кучерова Курської області РФ, а також Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині.