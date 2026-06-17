Знешкодження ворожого безпілотника, фото: Нацполіція

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На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку виявили на одному з полів області.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Після отримання повідомлення про небезпечну знахідку на місце події негайно прибули вибухотехніки поліції. Під час обстеження вони встановили, що ворожий безпілотник зазнав пошкоджень, однак його бойова частина залишалася небезпечною та могла здетонувати у будь-який момент, — розповіли у поліції.

Фахівці, дотримуючись заходів безпеки, провели комплекс необхідних робіт із знешкодження вибухонебезпечного елемента та унеможливили загрозу для місцевих жителів.