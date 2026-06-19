Українська ППО знешкодила 79 із 90 російських БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214524-ukrayinska-ppo-zneshkodyla-79-iz-90-rosiyskyh-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі запустила по Україні 90 різноманітних дронів.

У ніч на 19 червня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія», які летіли з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також Гвардійського в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Захисники неба знешкодили 79 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. По ворожих цілях працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Ще дев’ять російських безпілотників влучили на восьми локаціях. Падіння уламків зафіксували на восьми локаціях.

У ПС попередили, що в українському повітряному просторі досі знаходяться ворожі БпЛА.

Нагадаємо, вранці 19 червня росіяни обстріляли приватні будинки в Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула восьмирічна дівчинка, а 49-річна жінка зазнала поранень. А внаслідок бомбардування Харкова в Холодногірському районі пошкоджені понад 40 приватних будинків. Постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.