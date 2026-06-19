Наслідки удару РФ. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214530-rosiyany-atakuvaly-stoyanku-benzovoziv-na-odeschyni-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Армія РФ атакувала стоянку вантажного транспорту в Одеській області.

Окупанти завдали удару по Білгород-Дністровському району. Внаслідок атаки загорілися два бензовози та один газовоз, які були розташовані на стоянці за межами населеного пункту. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомило у Facebook, а голова ОВА Олег Кіпер — в Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок російського удару загинула одна людина, а ще четверо зазнали поранень.

У ДСНС наголосили, що гасіння пожежі ускладнювалося повторною повітряною тривогою. Для ліквідації наслідків залучалися 13 рятувальників та три одиниці техніки.

Нагадаємо, 19 червня в Херсоні російські військові дроном атакували маршрутку в Корабельному районі. Поранення дістали четверо осіб, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.