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Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Краматорська міська рада
Рашисти вдарили по спальному району Краматорська — є загиблі та поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214533-rashysty-vdaryly-po-spalnomu-rayonu-kramatorska-ie-zagybli-ta-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 червня, об 11.30 завдали удару по багатоквартирному спальному району Краматорська.
Про це повідомляє прес-служба Краматорської міськради.
Внаслідок російського обстрілу:
- загинула жінка 1948 р року народження;
- зазнали поранень жінка 1938 року народження та двоє чоловіків — 1956 та 1983 років народження.
На жаль, стан важкий. Працюють медики, — вказано в повідомленні.
О 12.15 росіяни завдали удару по СТО та автомийці. Внаслідок цього обстрілу:
- загинула жінка 1984 року народження;
- поранено юнака 2007 року народження.
Надається медична допомога. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, — розповіли у міськраді.