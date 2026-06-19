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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Краматорська міська рада

Рашисти вдарили по спальному району Краматорська — є загиблі та поранені (ФОТО)

19 чер 2026, 14:57
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, об 11.30 завдали удару по багатоквартирному спальному району Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба Краматорської міськради.

Внаслідок російського обстрілу:

  • загинула жінка 1948 р року народження;
  • зазнали поранень жінка 1938 року народження та двоє чоловіків — 1956 та 1983 років народження.

На жаль, стан важкий. Працюють медики, — вказано в повідомленні.

О 12.15 росіяни завдали удару по СТО та автомийці. Внаслідок цього обстрілу:

  • загинула жінка 1984 року народження;
  • поранено юнака 2007 року народження.

Надається медична допомога. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, — розповіли у міськраді.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Краматорська міська рада

Джерело: Ракурс


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