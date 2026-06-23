Окупанти вночі били по Запоріжжю. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214577-okupanty-obstrilyaly-budynky-ta-azs-na-zaporijji-postrajdaly-cyvilni.html

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Армія Російської Федерації вночі 23 червня атакувала Запоріжжя та область.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватний будинок та господарські споруди, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Загорілися будинки, але рятувальники вже ліквідували займання. Постраждали чоловік та жінка 73-х років. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

А вранці окупанти атакували приватну стоянку, що призвело до загоряння автомобілів. Попередньо, одна особа постраждала.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч на 23 червня завдала удару шістьма керованими авіабомбами по промисловій зоні на околицях Сум. Внаслідок атаки згорів тролейбус, а троє осіб зазнали поранень.