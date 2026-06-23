Антидронові сітки встановлюють на околицях Харкова — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n214593-antydronovi-sitky-vstanovluut-na-okolycyah-harkova-ova.htmlРакурс
На Харківщині встановлюють антидронові сітки.
Про це сьогодні. 23 червня, в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Цілодобово працюємо над посиленням оборони. Зокрема, встановлюємо антидронові сітки на околицях Харкова. За потреби розглядатимемо можливість розширення таких заходів і на інші частини міста, — зазначив він.
Також спільно з Міноборони та міжнародними партнерами залучаються системи радіоелектронної боротьби.
Уже маємо конкретні результати. До Харкова долітає лише частина засобів ураження порівняно з тією кількістю, яку вдається подавити або знищити завдяки роботі РЕБ, — додав Синєгубов.
Водночас очільник ОВА наголосив, що ворог випробовує нові моделі дронів й намагається атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема багатоповерхівки:
Будь-яка цивільна інфраструктура. Ворогу важливий терор місцевого населення.