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Ракурс
Антидронові сітки, фото: «IPC-Південь»

Антидронові сітки встановлюють на околицях Харкова — ОВА

23 чер 2026, 18:03
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На Харківщині встановлюють антидронові сітки.

Про це сьогодні. 23 червня, в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Цілодобово працюємо над посиленням оборони. Зокрема, встановлюємо антидронові сітки на околицях Харкова. За потреби розглядатимемо можливість розширення таких заходів і на інші частини міста, — зазначив він.

Також спільно з Міноборони та міжнародними партнерами залучаються системи радіоелектронної боротьби.

Уже маємо конкретні результати. До Харкова долітає лише частина засобів ураження порівняно з тією кількістю, яку вдається подавити або знищити завдяки роботі РЕБ, — додав Синєгубов.

Водночас очільник ОВА наголосив, що ворог випробовує нові моделі дронів й намагається атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема багатоповерхівки:

Будь-яка цивільна інфраструктура. Ворогу важливий терор місцевого населення.

Джерело: Ракурс


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