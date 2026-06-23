Знищення російських загарбників, скріншот відео

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На Вовчанському напрямку окупанти не полишають спроб налагодити переправи через річку Вовча.

Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Для форсування водної перешкоди та спроб прорватися на протилежний берег ворог використовує різні інженерні рішення, зокрема понтонні переправи на базі МТ-ЛБ. Мета загарбників очевидна — форсувати річку, спробувати закріпитися на новому рубежі, перекинути особовий склад і техніку та створити плацдарм для подальших дій, — розповіли у ДПСУ.

У відомстві зазначають, що прикордонники бригади «Форпост» уважно стежать за кожним рухом противника, контролюють русло річки та оперативно реагують на будь-які інженерні ініціативи ворога.

Наші бійці діють на випередження, знищуючи техніку ще на підході до води та руйнуючи плани окупантів щодо просування, — додали у ДПСУ. — Коли ворог намагається навести переправу — прикордонники нагадують, що за ним пильно спостерігають, а протилежний берег залишається для окупантів недосяжним.

Зазначається, що активізація дій противника на Південно-Слобожанському напрямку, складовою частиною якого є Вовчанський напрямок, фіксується від весни.