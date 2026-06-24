Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214607-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-harkiv-ta-oblast-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували Харківщину безпілотниками. Загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства:

24 червня близько 04.55 російський БпЛА, попередньо типу «Молнія», влучив по території недобудованого багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова;

орієнтовно о 02.50 російський безпілотник, попередньо типу «Герань-2», атакував місто Балаклія Ізюмського району. Внаслідок влучання у житловий сектор загинула 56-річна жінка. Її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинки, магазин;

близько 01.00 внаслідок атаки безпілотника в Основʼянському районі міста Харкова пошкоджено житловий будинок та автомобілі. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, напередодні, 23 червня приблизно о 22.50, російська армія завдала трьох ударів керованими авіабомбами по селищу Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки, ясла-садок, магазини тощо. Поранення отримала 68-річна жінка.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).