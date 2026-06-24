Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n214617-znyscheno-ponad-60-tys-tonn-boieprypasiv-na-arsenali-baltiyskogo-flotu-rf-zelenskyy.html

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В результаті ударів по території РФ українським силам вдалося ліквідувати понад 60 тис. тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка щодо виконання плану «далекобійних санкцій» проти Росії.

Серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга, — зазначив Зеленський.

Він додав, що аналіз, проведений воєнною розвідкою, також підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв.

Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії, — зазначив Зеленський.

Зелінський повідомив, що розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій: