Армія РФ обстріляла саперів на Херсонщині. Фото: ДСНС

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Армія Російської Федерації обстріляла саперів на Херсонщині.

У середу, 24 червня, окупаанти атакували Новопетрівку Високопільської громади. Під ударами ворога опинився фахівець з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув 24-річний сапер. Він отримав поранення, які були несумісні з життям.

Ще четверо фахівців зазнали поранень. Усіх їх госпіталізували. Двоє з постраждалих перебувають у важкому стані — за їхні життя борються медики.

Нагадаємо, 24 червня російські війська атакували Запоріжжя, був зафіксований «приліт» по пляжу. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали четверо осіб, з них троє дітей.