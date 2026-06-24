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Ракурс
Армія РФ завдала ударів по Запоріжжю. Фото: ОВА

Росіяни вдарили по пляжу в Запоріжжі — серед поранених є діти

24 чер 2026, 17:26
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У середу, 24 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Наразі відомо про чотирьох поранених. Серед постраждалих — троє дітей. Кожному надають медичну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, один із ударів припав у район міського пляжу. В ОВА перед обстрілом попереджали про застосування керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників.

Нагадаємо, 24 червня російські окупанти вдарили по кінотеатру у місті Конотопі на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо осіб. Одному з поранених відірвало ногу.

Джерело: Ракурс


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