В окупованому Криму знищили систему глушіння Starlink. Фото:

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Російську систему глушіння Starlink знищили на території окупованого Криму.

В окупованій Керчі українські військові спалили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант», який використовувався для придушення роботи «Старлінк». Супутник зафіксував згорілі установки. Більшу частину причепів після ударів окупанти перемістили. Про це повідомив портал «Мілітарний».

Комплекс РЕБ «Волна Купол Гарант» — це система супутникових антен на кількох причепах, яка створює потужні перешкоди для конкретного супутника Starlink і перериває зв’язок із терміналами на землі. Одна така система покриває територію площею приблизно 20 кв. км.

Зазначається, що виробник цього комплексу радіоелектронної боротьби не розкриває технічних характеристик, але вартість одного комплексу становить близько 150 млн руб.

Нагадаємо, армія РФ незаконно використовувала термінали «Старлінк» для координації переміщень та ударів БпЛА у районах, де зв’язок був нестабільним, або його було легко глушити.

У лютому Україна домоглася деактивації тисяч терміналів Starlink, які незаконно використовували окупанти. Після цього ЗСУ повернули майже 400 кв. км території після того, як росіянам відключили Starlink.

Джерело: «Мілітарний»