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Ракурс
Наслідки удару. Фото: прокуратура

Російський дрон вдарив по Богодухову — постраждали п’ятеро людей

25 чер 2026, 11:24
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.

Близько 00.40 окупанти атакували місто Богодухів ударним безпілотником, попередньо типу «Герань-2». Дрон влучив у приватному секторі. Внаслідок цього було пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також горів гараж та три автомобілі. Площа пожежі склала 35 кв. м. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У них діагностовали гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська 25 червня атакували медичний заклад у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників лікарні, в них діагностували мінно-вибухові травми. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Джерело: Ракурс


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