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Наслідки удару. Фото: прокуратура
Російський дрон вдарив по Богодухову — постраждали п’ятеро людейhttps://racurs.ua/ua/n214637-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-bogoduhovu-postrajdaly-p-yatero-ludey.htmlРакурс
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.
Близько 00.40 окупанти атакували місто Богодухів ударним безпілотником, попередньо типу «Герань-2». Дрон влучив у приватному секторі. Внаслідок цього було пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також горів гараж та три автомобілі. Площа пожежі склала 35 кв. м. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У них діагностовали гостру реакцію на стрес.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, російські війська 25 червня атакували медичний заклад у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників лікарні, в них діагностували мінно-вибухові травми. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.