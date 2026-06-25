Наслідки удару. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214637-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-bogoduhovu-postrajdaly-p-yatero-ludey.html

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.

Близько 00.40 окупанти атакували місто Богодухів ударним безпілотником, попередньо типу «Герань-2». Дрон влучив у приватному секторі. Внаслідок цього було пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також горів гараж та три автомобілі. Площа пожежі склала 35 кв. м. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У них діагностовали гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська 25 червня атакували медичний заклад у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників лікарні, в них діагностували мінно-вибухові травми. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.