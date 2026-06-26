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Україна запровадила санкції проти 67 колаборантів. Фото:

Україна запровадила санкції проти 67 колаборантів

26 чер 2026, 20:59
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Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти колаборантів.

Україна ввела санкції проти 67 колаборантів та організацій, які причетні до викрадення дітей і працюють на Росію на окупованих територіях. Санкції застосували проти міністрів, депутатів та суддів, які діють та ТОТ. Про це 26 червня повідомили на сайті Офісу президента.

Зокрема, у санкційному списку опинилася директор дитячого садка Раїса Прилипко, яка викрадала дітей з Донеччини та перевозила їх до РФ. Під обмеження потрапив і Микола Андрос, який під час окупації Мелітополя став керівником лікарні та облаштував її для російських військ.

Санкції запровадили й проти керівника агрофірми «Мир» Івана Доценка, який закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу. У список потрапило й підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених росіянами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств у Донецькій та Луганській областях.

Також Україна продовжила санкції проти компаній та їхніх засновників, які виготовляють та модернізують вогнепальну зброю, виробляють дрони та займаються метеорологічним й інформаційно-технічним забезпеченням російської авіації.

У списку опинилися, зокрема:

  • «Спец Гідро Сервіс»;
  • «Технології автоматизації і програмування»;
  • «Торговий дім»;
  • «Головний центр інформаційних технологій та метеорологічного обслуговування авіації Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища».

Нагадаємо, 25 червня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ на 12 місяців — до 31 липня 2027 року. Ці санкції вперше були запроваджені у 2014 році, в після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року були суттєво розширені.

Джерело: Ракурс


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