Рашисти за добу втратили 1 тис. 350 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 403 тис. 550 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 67 танків;

24 тис. 851 бойову броньовану машину;

45 тис. 40 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 901 одиницю РСЗВ;

1 тис. 455 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 777 наземних робототехнічних комплексів;

381 тис. 176 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 797 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

114 тис. 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 368 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав два ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 78 авіаударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 9 тис. 618 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 835 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 35 — із РСЗВ.

На Сумщині ворог завдав авіаударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, в також ракетного удару по Глухову.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та три склади матеріально-технічного забезпечення.