Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214716-u-dnipri-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-ova.html

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У Дніпрі вже до сімох зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по місту вчора, 29 червня.

Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні. Лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося, — розповів він.

Таким чином, цей ракетний удар забрав життя сімох людей — шістьох чоловіків та однієї жінки. Ще 16 постраждалих жителів міста залишаються у медзакладах, із них семеро — у важкому стані.

Нагадаємо, 29 червня рашисти завдали удару по цивільному підприємству у Дніпрі.