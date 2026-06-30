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Ракурс
Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару — ОВА

30 чер 2026, 10:08
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У Дніпрі вже до сімох зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого по місту вчора, 29 червня.

Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні. Лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося, — розповів він.

Таким чином, цей ракетний удар забрав життя сімох людей — шістьох чоловіків та однієї жінки. Ще 16 постраждалих жителів міста залишаються у медзакладах, із них семеро — у важкому стані.

Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 29 червня рашисти завдали удару по цивільному підприємству у Дніпрі.

Джерело: Ракурс


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