Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214720-reb-ne-vryatuvav-rashystiv-vid-ukrayinskogo-drona-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.html

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На Південно-Слобожанському напрямку РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони знищила особовий склад і засоби забезпечення противника.

Відповідне відео сьогодні, 30 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час бойових вильотів оператори безпілотних систем виявили транспортний засіб, який використовувався окупантами для виконання бойових завдань. Попри застосування засобів радіоелектронної боротьби та спроби приховати техніку, ціль була успішно уражена, — вказано в описі відео.

Разом із транспортом також було ліквідовано двох військовослужбовців противника.