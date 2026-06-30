Правоохоронці неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети у репатрійованих тілах, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n214726-u-repatriyovanyh-tilah-neodnorazovo-znahodyly-vybuhivku-policiya.html

Ракурс

Під час первинного огляду тіл військовослужбовців, повернутих в Україну в межах репатріації, правоохоронці неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети.

Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів заступник начальника слідчого управління — начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи ГУНП у Кіровоградській області Тарас Тарасенко.

Після повернення тіл ми проводимо первинний огляд. Насамперед перевіряємо, чи немає предметів, які можуть становити небезпеку, — розповів він. — Такі випадки були неодноразово. Ми знаходили вибухонебезпечні предмети, гранати та інші речі, тому працюємо максимально обережно.

Водночас фахівці також шукають особисті речі, які допомагають встановити особу: документи, мобільні телефони, жетони та банківські картки.

Після цього тіла ретельно оглядають.

Ми фотографуємо, описуємо особливі прикмети, татуювання, одяг, інші деталі. Якщо маємо справу зі скелетованими останками, додатково встановлюємо, чи належать вони одній людині, — розповів Тарасенко.

Тарасенко зазначив, що іноді привозять по 200−250 тіл одночасно. За його словами, фізично опрацювати таку кількість за день неможливо — для якісної роботи оптимально детально оглянути приблизно десять тіл на добу.

Він додав, що часто трапляються випадки, коли можуть бути змішаними останки кількох людей:

«Іноді це видно одразу, часом встановлюємо це вже за результатами ДНК-експертиз. Тоді разом із судово-медичними експертами проводимо сегментацію та розділяємо останки для подальшої роботи».

Тарасенко також повідомив, що важливу роль у процесі ідентифікації відіграють нові методики роботи з відбитками пальців:

раніше фахівці не могли отримати відбитки пальців із тіл, які зазнали значних змін;

тепер використовують спеціальну методику, яка дає змогу відновити папілярні візерунки навіть у складних випадках;

це суттєво пришвидшує процес ідентифікації. Після отримання відбитків їх перевіряють за базами даних МВС та Державної міграційної служби. Тепер активно використовують відбитки пальців, які людина залишала під час оформлення ID-картки або закордонного паспорта, для пришвидшення встановлення особи.

Перевага цього способу в тому, що дактилоскопічна експертиза може бути проведена за декілька днів. Для порівняння, дослідження ДНК родичів у середньому займає приблизно місяць, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»