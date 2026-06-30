У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок бомбардування. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації 30 червня масовано атакує Запоріжжя з повітря.

За півтори години росіяни скинули на обласний центр сім керованих авіаційних бомб. Наразі вже відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Жертвами ворожої атаки стали 62-річний та 45-річний чоловіки. Поранені, віком від 47 до 87 років, дістали осколкові поранення, контузії та травми. У важкому стані госпіталізували 76-річну жінку. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок російського бомбардування пошкоджені адмінбудівля, дитячий садок, два житлових будинки та понад 12 автомобілів. Також руйнувань зазнали складські приміщення та об'єкт інфраструктури. Пожежі вже ліквідовані. На місцях продовжують працювати усі екстрені служби.

Нагадаємо, російська армія 30 червня скинула на Запоріжжя КАБи. Вибухи зруйнували приватні будинки, пошкодили дитячий садок та спричинили пожежу. Спочатку місцева влада інформувала про дев’ятьох поранених. Один із постраждалих є охоронцем дитсадка.