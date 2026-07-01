Росія вночі атакувала Україну двома ракетами та 151 ударним БпЛА. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну двома ракетами та 151 дроном.

У ніч на 1 липня ворог запустив балістичну ракету «Іскандер-М» із окупованого Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 із акваторії Чорного моря. Крім того, 151 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли із російських Брянська, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька та Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО змогла знешкодити ракету Х-59 та 130 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 дронів-камікадзе 16 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

У Повітряних силах додали, що ворожа атака триває — в повітряному просторі перебуває декілька російських БпЛА.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 1 липня атакували п’ять АЗС у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів загинули жінка, ще троє осіб зазнали поранень.