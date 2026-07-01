Наслідки російських ударів на Харківщині, фото: ДСНС

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На Одещині внаслідок влучання російської балістичної ракети дві людини загинули, ще 13 поранені.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожу атаку руйнувань зазнали два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Рятувальники загасили пожежу, — розповіли у відомстві.

Крім того, надзвичайники ліквідували загоряння пшениці на площі 15 га, завдяки чому вдалося врятувати від знищення ще 35 га.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 73 рятувальники та 18 одиниць техніки.