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Ракурс
Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Рашисти атакували Запоріжжя — пошкоджено склад та СТО (ФОТО)

1 лип 2026, 22:55
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Російські загарбники атакували Запоріжжя, є постраждалі.

Про це сьогодні, 1 липня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, опублікувавши фото з наслідками російської атаки.

Пошкоджені складське приміщення та СТО, — зазначив він.

Спочатку очільник ОВА повідомляв, що, за попередньою інформацією, є поранені. Згодом він уточнив, що обійшлося без поранених.

За кілька годин до повідомлення про цю російську атаку, Федоров у своєму Telegram-каналі попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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