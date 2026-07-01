Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА
Рашисти атакували Запоріжжя — пошкоджено склад та СТО (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214765-rashysty-atakuvaly-zaporijjya-poshkodjeno-sklad-ta-sto-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували Запоріжжя, є постраждалі.
Про це сьогодні, 1 липня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, опублікувавши фото з наслідками російської атаки.
Пошкоджені складське приміщення та СТО, — зазначив він.
Спочатку очільник ОВА повідомляв, що, за попередньою інформацією, є поранені. Згодом він уточнив, що обійшлося без поранених.
За кілька годин до повідомлення про цю російську атаку, Федоров у своєму Telegram-каналі попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.