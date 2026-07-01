Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

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Ракурс

Російські загарбники атакували Запоріжжя, є постраждалі.

Про це сьогодні, 1 липня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, опублікувавши фото з наслідками російської атаки.

Пошкоджені складське приміщення та СТО, — зазначив він.

Спочатку очільник ОВА повідомляв, що, за попередньою інформацією, є поранені. Згодом він уточнив, що обійшлося без поранених.

За кілька годин до повідомлення про цю російську атаку, Федоров у своєму Telegram-каналі попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.