Наслідки російської атаки на Київщині, фото: Микола Калашник

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Київщину, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

постраждали семеро людей:

у Бучанському районі поранення отримали п’ятеро людей. Двох чоловіків госпіталізували із закритими черепно-мозковими травмами, опіками та рваними ранами. Ще троє постраждалих після огляду медиків отримали необхідну допомогу;

у Бориспільському районі постраждали дві жінки. Одній із них діагностовано гостру реакцію на стрес та численні садна, інша отримала наскрізне поранення плеча. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, зафіксовано такі руйнування у шести районах області:

у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, недобудову та два автомобілі;

у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль;

у Бориспільському районі пошкоджено автосалон;

в Обухівському та Фастівському районах пошкоджено приватні домоволодіння;

у Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль.

Загалом на Київщині пошкоджено 17 об'єктів, серед яких дев’ять приватних будинків, гуртожиток та чотири транспортні засоби, — розповіли в ОВА.

На місцях працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів.