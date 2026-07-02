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Десятки тисячі киян перебували в метро під час масованої російської атаки, фото: Київський метрополітен

52 тисячі людей перебували у столичному метро під час російської атаки (ФОТО)

2 лип 2026, 13:02
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У Києві на станціях метро під час масованої російської атаки в ніч на сьогодні, 2 липня, перебували 52 тис. 500 людей, серед них 4,5 тис. дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київського метрополітену.

Зазначається, що така кількість людей — це найвищий показник за останні роки.

У метрополітені нагадують, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, всі вестибюлі відкриті на вхід. Під час тривоги прохід здійснюється на загальних умовах.

Для тих, хто залишається на ніч, слід:

  • прибути до закриття станції;
  • повідомити працівників і поліцію;
  • спуститися на платформу та дотримуватися вказівок.

З собою радять мати:

  • теплі речі, ковдру або каремат (17−18°C, можливі протяги);
  • воду та ліки;
  • засоби гігієни;
  • для тварин — пелюшки та пакети.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож рекомендуємо, за можливості, скористатися ними під час небезпеки, — наголошують в метрополітені. — Просимо з розумінням ставитися до працівників метро. Саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття і водночас виконують поточні завдання.

Десятки тисячі киян перебували в метро під час масованої російської атаки, фото: Київський метрополітен

Джерело: Ракурс


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