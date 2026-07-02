Десятки тисячі киян перебували в метро під час масованої російської атаки, фото: Київський метрополітен

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У Києві на станціях метро під час масованої російської атаки в ніч на сьогодні, 2 липня, перебували 52 тис. 500 людей, серед них 4,5 тис. дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київського метрополітену.

Зазначається, що така кількість людей — це найвищий показник за останні роки.

У метрополітені нагадують, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, всі вестибюлі відкриті на вхід. Під час тривоги прохід здійснюється на загальних умовах.

Для тих, хто залишається на ніч, слід:

прибути до закриття станції;

повідомити працівників і поліцію;

спуститися на платформу та дотримуватися вказівок.

З собою радять мати:

теплі речі, ковдру або каремат (17−18°C, можливі протяги);

воду та ліки;

засоби гігієни;

для тварин — пелюшки та пакети.