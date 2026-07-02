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Десятки тисячі киян перебували в метро під час масованої російської атаки, фото: Київський метрополітен
52 тисячі людей перебували у столичному метро під час російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214774-52-tysyachi-ludey-perebuvaly-u-stolychnomu-metro-pid-chas-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві на станціях метро під час масованої російської атаки в ніч на сьогодні, 2 липня, перебували 52 тис. 500 людей, серед них 4,5 тис. дітей.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Київського метрополітену.
Зазначається, що така кількість людей — це найвищий показник за останні роки.
У метрополітені нагадують, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, всі вестибюлі відкриті на вхід. Під час тривоги прохід здійснюється на загальних умовах.
Для тих, хто залишається на ніч, слід:
- прибути до закриття станції;
- повідомити працівників і поліцію;
- спуститися на платформу та дотримуватися вказівок.
З собою радять мати:
- теплі речі, ковдру або каремат (17−18°C, можливі протяги);
- воду та ліки;
- засоби гігієни;
- для тварин — пелюшки та пакети.
Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож рекомендуємо, за можливості, скористатися ними під час небезпеки, — наголошують в метрополітені. — Просимо з розумінням ставитися до працівників метро. Саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття і водночас виконують поточні завдання.