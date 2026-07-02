Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмін запроваджує мораторій на перевірки постраждалих підприємстві, фото: Юлія Свириденко
Кабмін звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n214780-kabmin-zvilnyv-vid-perevirok-mayno-pidpryiemstv-yaki-postrajdaly-vid-rosiyskyh-obstriliv.htmlРакурс
Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів.
Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Тож відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:
- знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;
- розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях;
- розташоване на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, — зазначила прем'єр.
Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров’я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов’язань, — додала вона.
Також діють інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів:
- нова програма доступного кредитування на відновлення підприємств до 150 млн грн під 0,1% в перші два роки — у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%". Програма працює відучора, 1 липня:
- компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей. Подати заяву можна через «Дія.Бізнес» або платформу ЕКА;
- гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 млн грн;
- компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів в межах програми «Точка опори».