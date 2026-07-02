Кабмін запроваджує мораторій на перевірки постраждалих підприємстві, фото: Юлія Свириденко

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Ракурс

Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів.

Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Тож відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке:

знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;

розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

розташоване на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Таким чином щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, — зазначила прем'єр.

Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров’я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов’язань, — додала вона.

Також діють інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів: