Тварини в КиївЗоо постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Фото:

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Тварини в КиївЗоо постраждали внаслідок нічної атаки РФ на столицю.

Унаслідок вибухової хвилі травм зазнали черепахи й крокодили. Працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм необхідну допомогу. На щастя, жодна тварина не загинула. Наразі всі перебувають у безпеці. Про це Київська міська військова адміністрація 2 липня повідомила у Telegram.

На території зоопарку були пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду. Наразі тимчасово не працюють північна вхідна група та паркінг.

Вхід в КиївЗоо наразі відбувається через Центральний вхід. Решта території працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої нічної російської атаки загинули 20 осіб, а ще понад 90 постраждали. В столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також понівечені станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства.