Армія РФ обстріляла фітнес-центр та багатоповерхівку в Запоріжжі. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214787-rosiyany-obstrilyaly-fitnes-centr-ta-bagatopoverhivku-v-zaporijji-ie-poraneni-video.html

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Армія Російської Федерації продовжує завдавати ударів по Запоріжжю.

У четвер, 2 липня, окупанти вчергове обстріляли місто. Один із ударів пошкодив фітнес-центр. У момент влучання ворожого дрона у басейні комплексу перебували люди. Також після атаки пожежа спалахнула у багатоповерхівці. Крім того, внаслідок ворожого удару пошкоджено складські приміщення одного з магазинів. Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що постраждали четверо осіб. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Крім того, сьогодні росіяни дроном вдарили по території підприємства у Запорізькому районі. Пошкоджені приміщення та трактор. Поранень зазнав 55-річний чоловік.

Нагадаємо, 2 липня російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала ціла родина — загинула семирічна дівчинка, а поранення дістали четверо осіб. У стані середньої тяжкості госпіталізували 11-річну дівчинку. Також постраждали троє дорослих. У важкому стані перебувають двоє з них.