Автомобіль із чиновниками підірвався у Курській області РФ. Фото:

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Ракурс

Автомобіль із російськими чиновниками підірвався у Курській області Росії.

Очільник району Володимир Ковальчук зазнав поранень — у нього мінно-вибухова травма, осколкові поранення ніг. Вибуховий пристрій спрацював дистанційно, а сам підрив є «спланованою операцією».Про це губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн 3 липня повідомив у Telegram.

Кермував автомобілем директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. У нього діагностували непроникне поранення живота, а уламки пошкодили стегно. Наразі він перебуває в операційній.

Також постраждали ще двоє осіб, які стояли на ґанку будівлі. Це начальник управління культури та спеціаліст відділу Цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. У них внаслідок вибуху діагностували акубаротравми та осколкових поранень рук та ніг.

Територію, де прогримів вибух, оточили спецслужби, на місці працюють сапери.

Нагадаємо, 9 червня у підмосковній Балашисі внаслідок підриву автомобіля ліквідували полковника ЗС РФ Даміра Давидова, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.