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Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС
500-кілограмову російську авіабомбу, що не здетонувала, знешкодили біля будинку у Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214810-500-kilogramovu-rosiysku-aviabombu-scho-ne-zdetonuvala-zneshkodyly-bilya-budynku-u-zaporijji.htmlРакурс
У Запоріжжі сапери знешкодили російську 500-кілограмову авіабомбу, що впала біля житлового будинку.
Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Після чергового російського удару по місту місцевий житель помітив величезний металевий предмет, що впав поруч із його оселею, та негайно викликав рятувальників, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС встановили: це російська авіабомба ФАБ-500, яка дивом не здетонувала.
Зазначається, що бомба залягла на глибині близько 5 м, тож для її вилучення довелося залучити інженерну техніку.
Роботи тривали два дні. Зрештою боєприпас успішно вилучили, транспортували його до спеціального місця та знищили.
Наголошуємо: помітили підозрілий предмет — не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101! — закликають у ДСНС.