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Ракурс
Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС

500-кілограмову російську авіабомбу, що не здетонувала, знешкодили біля будинку у Запоріжжі (ФОТО)

3 лип 2026, 18:33
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У Запоріжжі сапери знешкодили російську 500-кілограмову авіабомбу, що впала біля житлового будинку.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після чергового російського удару по місту місцевий житель помітив величезний металевий предмет, що впав поруч із його оселею, та негайно викликав рятувальників, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС встановили: це російська авіабомба ФАБ-500, яка дивом не здетонувала.

Зазначається, що бомба залягла на глибині близько 5 м, тож для її вилучення довелося залучити інженерну техніку.

Роботи тривали два дні. Зрештою боєприпас успішно вилучили, транспортували його до спеціального місця та знищили.

Наголошуємо: помітили підозрілий предмет — не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101! — закликають у ДСНС.

Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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