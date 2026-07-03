Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС

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У Запоріжжі сапери знешкодили російську 500-кілограмову авіабомбу, що впала біля житлового будинку.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після чергового російського удару по місту місцевий житель помітив величезний металевий предмет, що впав поруч із його оселею, та негайно викликав рятувальників, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС встановили: це російська авіабомба ФАБ-500, яка дивом не здетонувала.

Зазначається, що бомба залягла на глибині близько 5 м, тож для її вилучення довелося залучити інженерну техніку.

Роботи тривали два дні. Зрештою боєприпас успішно вилучили, транспортували його до спеціального місця та знищили.