Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН — Сибігаhttps://racurs.ua/ua/n214827-ukrayina-iniciuie-terminove-zasidannya-radbezu-oon-sybiga.htmlРакурс
Україна, після другого за кілька днів масштабного ракетного та безпілотного удару Росі, звертається з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків, — наголошує Сибіга.
Він зазначив, що попередній російський напад забрав життя щонайменше 31 цивільної особи в Києві, а за цю ніч Росія вбила ще щонайменше 11 людей.
Ми закликаємо головування в Раді Безпеки ООН та членів Ради підтримати прохання України. Запізнілі або слабкі реакції не зможуть зупинити терор. Це зможуть зробити лише рішучі, принципові та своєчасні дії, — наголосив він. — Міжнародна спільнота має об'єднатися, щоб стримати агресора та продовжувати домагатися всеосяжного, справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН.