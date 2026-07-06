Андрій Сибіга, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n214827-ukrayina-iniciuie-terminove-zasidannya-radbezu-oon-sybiga.html

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Україна, після другого за кілька днів масштабного ракетного та безпілотного удару Росі, звертається з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків, — наголошує Сибіга.

Він зазначив, що попередній російський напад забрав життя щонайменше 31 цивільної особи в Києві, а за цю ніч Росія вбила ще щонайменше 11 людей.