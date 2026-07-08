Рашисти за добу втратили понад 1,2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 413 тис. 510 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 100 танків;

24 тис. 903 бойові броньовані машини;

45 тис. 569 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 918 одиниць РСЗВ;

1 тис. 478 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 853 наземні робототехнічні комплекси;

396 тис. 920 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 887 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

117 тис. 547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 398 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 90 авіаударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 тис. 63 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 65 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 42 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління, чотири пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем, три командні пункти, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти противника.